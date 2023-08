Joinville (SC) lança consulta pública para licitação do sistema de ônibus municipais

Prefeitura pretende conceder os serviços por até 20 anos; Sugestões podem ser enviadas até 21 de setembro

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Joinville (SC) lançou nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, uma consulta pública para a primeira licitação do sistema de ônibus municipais.

As sugestões podem ser enviadas até o dia 21 de setembro de 2023 às 14h pelo site da prefeitura – https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/consulta-publica-edital-de-licitacao-de-concessao-para-operacao-e-exploracao-dos-servicos-de-transporte-publico-urbano-do-municipio-de-joinville/

O município ainda deve realizar uma audiência pública presencial, inicialmente prevista para 15 de setembro de 2023, mas a data ainda pode ter alteração.

A partir das ideias, a prefeitura vai elaborar o edital definito.

Pela proposta inicial, que pode sofrer alterações, a concessão será por até 20 anos, sendo 15 anos com prorrogação de mais cinco anos.

Podem participar empresas isoladamente, unidas em consórcios ou SPEs (Sociedades de Propósito Específico).

Todo o sistema será operado por um único vencedor.

O principal critério é a menor tarifária de remuneração, com o maior desconto sobre a tarifa máxima que for estipulada no edital.

Também será exigido pagamento de uma outorga para o poder público.

A prefeitura informou que foi realizada uma modelagem do novo sistema proposto por meio de estudos, inclusive de campo com uma pesquisa que ouviu mais de dois mil passageiros e terminais da cidade. Também foram ouvidos cerca de cinco mil usuários de forma on-line.

Os dados foram coletados e analisados com apoio da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) da USP (Universidade de São Paulo).

Segundo a prefeitura, o levantamento mostrou que a maior parte dos usuários é formada por mulheres, com idade entre 20 e 39 anos, que utilizam o transporte para se locomover para o trabalho.

Os aspectos com melhor avaliação foram o atendimento dos motoristas, a forma de pagamento e a limpeza dos ônibus.

As questões que obtiveram as menores notas foram a lotação dos ônibus, o tempo de espera e a conservação dos pontos de parada.

O levantamento também contou com uma pesquisa de origem e destino, que avaliou a quantidade de passageiros em cada viagem. Durante os estudos, números dos últimos dez anos foram utilizados para verificar as tendências relacionadas ao volume de passageiros.

A prefeitura ainda informou que, com o levantamento dos dados e a realização de um diagnóstico completo do serviço, foi identificada a modelagem mais adequada para a necessidade da cidade.

Dessa forma, o Edital vai prever um modelo de concessão que contempla quatro eixos: Mobilidade, Infraestrutura, Tecnologia e Transparência.

De acordo com a prefeitura, a concorrência será realizada em lote único, ou seja, apenas uma empresa, consórcio ou sociedade de propósito específico (SPE) irá operar o sistema. A remuneração será no modelo composto, considerando a tarifa paga pelo usuário, o reequilíbrio da Prefeitura ao valor pago da passagem e a inclusão de receitas acessórias, como exploração publicitária nos veículos e abrigos, por exemplo.

Em paralelo, será realizada uma licitação para a contração de um Verificador de Conformidade, que é um prestador de serviço que vai atuar como auditor permanente do serviço, fornecendo dados, análises e relatórios para a Prefeitura de Joinville.

A prefeitura ainda detalha os eixos do edital, que deve ampliar das atuais 200 para 205 linhas de ônibus em Joinville.

A frota deve passar de 273 ônibus para 295. Nenhum coletivo poderá ter mais de dez anos de idade.

Os terminais terão de ser reformados.

Além disso, é prevista até 2025 a construção da Estação de Integração Universidades, que deve evitar o deslocamento de passageiros até o Terminal Norte para seguir até os bairros da Zona Leste e para o distrito de Pirabeiraba ou no sentido inverso.

A prefeitura também deve estipular a mudança de local do Terminal Sul para uma área localizada no bairro Profipo, há dois quilômetros do terminal atual.

A bilhetagem eletrônica deve ser mudada, com a inclusão de novas formas de pagamento como leitura de QR Code, utilização de carteira digital, sistema biométrico, módulos antifraude e implantação de canais online para a compra de passagens.

O passageiro ainda contará com um aplicativo de celular para informar a previsão de espera nos pontos e a localização dos ônibus.

É prevista também a implantação de um CCO (Centro de Controle Operacional) para monitoramento e exigência de cumprimento de critérios de qualidade.

A prefeitura ainda esclareceu que, após embates judiciais, foi reconhecida uma dívida de quase R$ 130 milhões com as atuais empresas de ônibus de ônibus do sistema. A outorga exigida no edital será para o pagamento deste débito.

A prefeitura estima que o custo total do sistema de ônibus passará dos atuas R$ 158 milhões por ano para R$ 186 milhões, mas considerando a outorga por causa dessa dívida, deve ir para em torno de R$ 217 milhões anuais.

Hoje a tarifa pega pelo passageiro é de R$ 5,25, com subsídio de R$ 1,01, o que deixa a tarifa técnica (o quanto as empresas recebem por usuário) em R$ 6,26.

Com o novo modelo, a tarifa técnica atualmente seria de R$ 7,36, com a necessidade de R$ 2,11 de subsídios por passageiro.

Considerando a outorga para o pagamento da dívida, a tarifa técnica passaria para R$ 8,58 no atual cenário de R$ 5,25 pagos pelos usuários. Assim, o subsídio por passagem seria de R$ 3,33.

Vence quem oferecer o menor valor de tarifa técnica como proposta.

Veja os detalhes:

Eixo 1: Mobilidade

A proposta mantém as 200 linhas que circulam atualmente e acrescenta cinco novas rotas, totalizando 205 linhas. O acréscimo foi uma necessidade identificada durante o diagnóstico técnico, para contemplar áreas que não possuem trajetos atualmente.

O Simob propõe um aumento significativo no número de viagens: serão 915 viagens a mais por dia, de segunda a sexta-feira, passando de 5.487 para 6.402; 131 viagens a mais aos sábados, passando de 2.570 para 2.701; e 109 viagens a mais aos domingos, passando de 2.094 para 2.203.

Com isso, a quilometragem rodada passará de 1,2 milhão de quilômetros para 1,4 milhão de quilômetros por mês, um crescimento de 200,7 mil quilômetros. Esse aumento visa reduzir o tempo de espera e a ocupação de algumas linhas, principalmente em horário de pico.

Para isso, será necessário um crescimento da frota, que passará dos atuais 273 veículos em circulação para 295. O Edital prevê um tempo máximo de vida útil dos veículos de 10 anos, com o objetivo de manter a frota em boas condições de conforto e segurança.

Há, também, especificações para os veículos, incluindo ar condicionado, wi-fi para acesso dos passageiros à internet, câmeras nas portas, layout, sinalização de segurança, câmera de ré e sistema de comunicação para o motorista.

Para oferecer condições ideais para guarda, manutenção e lavação dos veículos, serão exigidos critérios específicos para a instalação das garagens, considerando as normas técnicas e as exigências ambientais vigentes.

O serviço do Transporte Eficiente também será otimizado, com a previsão de 25 vans adaptadas e a possibilidade do uso de carros convencionais adaptados. Além disso, há exigência de motoristas especialmente treinados, ar condicionado e a implantação de aplicativo para agendamentos. Atualmente, o serviço opera com 13 micro-ônibus e agendamento por telefone.

Eixo 2: Infraestrutura

Com o Simob, todos os Terminais de Integração em atividade serão mantidos. Além disso, há um planejamento para a reforma geral de todas as estruturas dos terminais, em um cronograma de 36 meses, além de um programa permanente de manutenção e vistorias.

O Edital contempla, também, um novo terminal de passageiros: a Estação de Integração Universidades, cuja implantação está prevista para 2025. O objetivo deste novo terminal é evitar o deslocamento de passageiros até o Terminal Norte para seguir até os bairros da Zona Leste e para o distrito de Pirabeiraba ou no sentido inverso.

Além disso, há a possibilidade da mudança de local do Terminal Sul para uma área localizada no bairro Profipo, há dois quilômetros do terminal atual. Essa alteração considera o crescimento populacional da Região Sul e a implantação de mudanças viárias, como a ampliação do binário das ruas São Paulo e Santa Catarina.

Também será incorporado o serviço de manutenção e reposição dos pontos de parada. Está prevista a troca ou instalação de 1,4 mil abrigos e, de forma permanente, serão feitas limpeza, manutenção e conservação das paradas existentes, assim como a implantação da sinalização adequada.

Eixo 3: Tecnologia

A tecnologia será um ponto de destaque no Simob, que vai possibilitar novas funcionalidades e mais segurança para os usuários do transporte coletivo. Para isso, será implantado um sistema interligado, com recursos de georreferenciamento e telemetria, que vai permitir o acompanhamento de cada veículo.

Também está previsto um aplicativo para o acesso dos usuários por meio de dispositivos móveis, com informações em tempo real sobre a chegada dos veículos e sugestões de rota com as linhas disponíveis.

Como forma de ampliar a segurança, todos os veículos passarão a ter sistema de monitoramento, com câmeras na porta de entrada, na frente do veículo, no motorista e na área de passageiros. As imagens serão transmitidas para a Central de Controle em tempo real. As plataformas de embarque dos terminais também contarão com câmeras de monitoramento.

Outra evolução será o sistema de bilhetagem eletrônica, que passará a ter recursos tecnológicos para a leitura de QR Code, utilização de carteira digital, sistema biométrico, módulos antifraude e implantação de canais online para a compra de passagens. Esse sistema vai fornecer dados precisos da operação, possibilitando a integração com os demais sistemas que vão contribuir com a transparência do serviço.

Eixo 4: Transparência

Com o Simob, serão implantadas ações para fortalecer a transparência do transporte coletivo. Uma das novidades será a instalação de uma Central de Controle Operacional (CCO), que vai receber, em tempo real, informações e imagens de todas as linhas. Ela deverá contar com profissionais dedicados para esta atividade durante todo o período de funcionamento do sistema.

Além disso, está previsto um mecanismo de controle da qualidade do serviço. Serão avaliadas permanentemente questões como a disponibilidade e a conservação da frota, o cumprimento das viagens programadas, a regularidade da operação, os sinistros e a observância às normas de trânsito e a satisfação dos usuários.

Uma Matriz de Risco vai tratar de forma clara e transparente as responsabilidades da Prefeitura e da empresa concessionária. Serão devidamente categorizados os riscos jurídicos, de operação, econômico-financeiros, ambientais, de demanda e de receitas acessórias. Assim, será estabelecido previamente de quem é a responsabilidade sobre cada risco envolvido na operação.

A questão da descarbonização da frota também será tratada de forma transparente no Simob. A concessionária terá um prazo de 180 dias, a partir da assinatura do contrato, para apresentar um Plano de Prazos e Metas com as propostas de migração da matriz energética da frota, considerando as boas práticas ambientais.

Dívida e outorga

O primeiro contrato entre a Prefeitura de Joinville e as empresas que operam o transporte coletivo na cidade foi firmado em 1973. Em 1994, o Centro de Direitos Humanos de Joinville, à época presidido por Carlito Merss, ajuizou uma Ação Civil Pública alegando irregularidades no contrato.

No ano de 1998, o então prefeito Luiz Henrique da Silveira sancionou Leis que estruturaram o sistema de Transporte Coletivo em Joinville. Com base nestas Leis, nos anos de 2005, 2006, 2008 e 2010, as empresas concessionárias ajuizaram ações para buscar o reequilíbrio financeiro dos déficits alegados.

Em 27 de dezembro de 2012, nos últimos dias como prefeito, Carlito Merss assinou o reconhecimento de dívida no valor de R$125.406.443,39.

Em 2018, uma decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville, de autoria do juiz Renato Luiz Carvalho Roberge, referendada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinou que a dívida reconhecida por Merss seja “lançada como valor de outorga no edital de licitação”.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou ação do Ministério Público de Santa Catarina determinando a obrigatoriedade da realização de processo licitatório para o serviço do transporte coletivo.

Em junho de 2023, a Prefeitura de Joinville buscou apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para reduzir o valor da dívida. Em função da falta de interesse por parte das empresas, a tentativa não teve êxito.

Diante desse cenário, o edital de concessão do Simob prevê a inclusão de outorga como forma de quitar a dívida.

Custeio do sistema

Atualmente, a tarifa técnica do transporte coletivo é de aproximadamente R$ 6,26, considerando que a planilha possui valores variáveis. A passagem paga pelos joinvilenses é de R$5,25. Para cada passagem, a Prefeitura custeia um reequilíbrio de aproximadamente R$1,01. Mensalmente, o investimento da gestão municipal para garantir o funcionamento do sistema é, em média, R$ 2,1 milhões.

No período de um ano, o custo total do sistema de transporte coletivo é de R$ 158 milhões. Considerando apenas o valor do novo modelo de concessão, com todos os benefícios propostos pelo Simob nos quesitos mobilidade, infraestrutura, tecnologia e transparência, o custo do novo sistema será de R$ 186 milhões, um aumento de R$ 27,8 milhões ao ano, o correspondente a 17,5%. Assim, a tarifa técnica passaria a ser de R$ 7,36.

Porém, para a nova licitação, há a determinação judicial de incluir a outorga para o pagamento da dívida. Com isso, além de considerar o custo do Simob, é necessário prever o custo dessa outorga.

Com a outorga, o custo do sistema passa a ser de R$ 217 milhões ao ano. Assim, o valor da tarifa técnica passa a ser de R$ 8,58. Considerando uma simulação do cenário atual, onde o valor da passagem é R$5,25, o reequilíbrio por parte da Prefeitura por passagem passará a ser de R$3,33 por passagem. Desta forma, o investimento mensal da Prefeitura no transporte coletivo passará a ser, aproximadamente, de R$7 milhões.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes