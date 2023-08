Empresas operadoras do transporte coletivo de Uberlândia (MG) terão que pagar mais de R$ 17 milhões à prefeitura por danos morais

Fiscalizações realizadas em março encontraram ônibus operando com diversas irregularidades

ARTHUR FERRARI

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais), diante das irregularidades constatadas pela Prefeitura de Uberlândia (MG) nos ônibus do sistema de transporte coletivo municipal, propôs às empresas Autotrans, São Miguel e Sorriso de Minas, responsáveis pela operação das linhas na cidade, termos de ajustamento de conduta.

Com isso, as empresas precisarão indenizar a prefeitura em mais de R$ 17 milhões por danos morais, já que foram encontrados, durante as duas fases da operação “Ir e Vir”, ônibus em más condições, além de conservação e atendimento com superlotação de veículos.

Entre as irregularidades constatadas estão ausência de lixeiras nos ônibus, elevadores para pessoas com deficiência ou baixa mobilidade em mau funcionamento e pneus com desgaste elevado.

De acordo com o MPMG, a Autotrans deverá arcar com R$ 7 milhões, enquanto a São Miguel pagará R$ 10 milhões e a Sorriso de Minas RS 20 mil.

A decisão pôde ser tomada por um promotor do MPMG, já que se trata de um processo ligado à esfera do consumidor.

