Em parceria, BRT Sorocaba e Sest Senat oferecem curso de formação em mecânica para o setor de transporte coletivo

Iniciativa tem como objetivo qualificar jovens entre 14 e 24 anos para o mercado

ARTHUR FERRARI

Com o olhar no futuro, a BRT Sorocaba em parceria com o Sest Senat realiza o “Programa Aprendizagem Mecânica” para formação de jovens que desejam trabalhar no setor de mecânica e manutenção. O intuito da ação é promover o conhecimento, o desenvolvimento e a inserção deles no mercado de trabalho.

O programa tem duração máxima de 1 ano e é aberto a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou que já tenham concluído o ensino médio. A jornada de trabalho varia de 4h, 6h ou 8h, dependendo da escolaridade. O aprendiz em formação recebe salário, vale-refeição e cesta-básica.

O ritmo de atividades está dividido em teoria e prática, sendo quatro vezes na semana de aula prática na garagem e um dia de aula teórica no Sest Senat.

Na garagem, os aprendizes são supervisionados por profissionais experientes que os ensinam, corrigem e compartilham o conhecimento. Internamente, esses profissionais são chamados de tutores que ficam responsáveis pelo desenvolvimento dos jovens. A função deles é guiar, auxiliar, ensinar e orientar essa nova geração em sua capacitação.

Dentro do sistema de transporte, um dos setores mais importantes é a área de manutenção. É neste local que os veículos são revisados e preparados diariamente para circularem nas ruas com segurança. Embora no Brasil exista um volume significativo de veículos pesados, na prática, a BRT Sorocaba observou que o número de profissionais qualificados neste setor vem diminuindo.

Segundo Bárbara Rodrigues, responsável pelo Recursos Humanos da BRT Sorocaba, investir neste projeto é saber que a empresa é um agente de transformação e que contribui para o desenvolvimento profissional das pessoas, e também, para o setor de transporte.

“Facilitar que os jovens tenham a oportunidade de aprender uma profissão de forma completa é gratificante e animador. Ter uma perspectiva de futuro nos impulsiona para a vida. Levando em consideração a relevância que a manutenção desempenha para uma operação, a empresa decidiu que a melhor forma de colaborar com estes jovens seria dar a oportunidade de se desenvolverem onde há oferta de trabalho e possibilidades de crescimento”, destaca.

Ao final do programa, os aprendizes estarão preparados para trabalhar no setor de manutenção e com conhecimento em mecânica geral, elétrica, funilaria e nos sistemas de ar-condicionado e tecnologia embarcada. Aqueles que tiverem um bom desempenho terão a oportunidade de serem avaliados e, se aprovados, contratados pela empresa.

Rodrigues complementa que, a empresa também está formalizando a parceria com instituições e entidades que auxiliam jovens em situação de vulnerabilidade social, dando prioridade a estes candidatos durante o processo seletivo.

Para mais informações sobre o programa, entre em contato no WhatsApp (15) 9 9828.6332.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte