Caio faz balanço de renovação de frota pela Viação Urbana, de Fortaleza

Compras começaram no ano passado e novas unidades já são de tecnologia Euro 6

ADAMO BAZANI

A fabricante de carrocerias Caio, de Botucatu (SP), divulgou nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, balanço da renovação de frota de ônibus com a marca pela Viação Urbana, de Fortaleza.

Segundo a Caio, em 2022, a empresa adquiriu 45 unidades do ônibus urbano Apache Vip, e soma-se a este número mais 15 veículos que, em breve, irão operar nas linhas da Área 1 – Consórcio Transleste.

As novas unidades possuem chassis que atendem ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8/ EURO VI – Mercedes-Benz, em vigor no Brasil desde janeiro deste ano. Também estão em conformidade com as normas dos órgãos gestores do transporte coletivo da cidade.

Em nota, a fabricante detalha a configuração dos ônibus para o sistema.

Os Apache Vip produzidos para Fortaleza possuem 11.360 mm de comprimento, com lotação total para 71 pessoas e 3 portas com embarque dianteiro.

O amplo salão interno é composto por iluminação em LED, assoalho revestido com material antiderrapante, poltronas dos passageiros ergonômicas e de fácil limpeza e poltrona do motorista hidráulica com deslocamento lateral.

Tomadas USB para recarga de dispositivos móveis estão disponíveis para o uso dos passageiros em todo o salão interno. O conforto térmico do ambiente é garantido pelo ar condicionado e janelas com barreiras aos efeitos solares.

Para total acessibilidade, todas as unidades contam com elevador na porta central, poltronas reservadas, botão de parada em braile e área exclusiva para cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, acompanhadas por cão-guia.

Para proporcionar melhor visibilidade das linhas foram instalados itinerários eletrônicos na cor âmbar, em pontos estratégicos da carroceria. Contam também com preparação para rádio, microcâmeras, monitores, catracas e validadores eletrônicos, além de sistema Wi-fi.

