ANTT e SGT-5 se reúnem para discutir recursos de integração de informações de transportes do Mercosul

Encontro aconteceu nesta terça-feira (22) e foi o primeiro do calendário do segundo semestre

LUANA COUTINHO

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e equipes técnicas do SGT-5 (Subgrupo de Trabalho nº 5 do Mercosul) se reuniram nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, para discutir os recursos informáticos que envolvem a troca de informações entre os países envolvidos.

Está foi a primeira reunião do calendário, deste segundo semestre, do setor de transportes no exercício da Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul.

Foram discutidas a necessidade de cumprimento do programa de trabalho da Comissão, que é composta por Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, com destaque para a evolução do “sistema webservice” e também a aceitação e reconhecimento de documentos eletrônicos e padrões para monitoramento de veículos por radiofrequência.

A ANTT desenvolveu uma plataforma, visando a implantação do “sistema webservice”, e vai apresentar uma resolução, que pode ser aprovada no âmbito do Mercosul. O Paraguai foi o país escolhido como piloto para a integração, pois já realiza testes.

A previsão é que até o fim deste ano, Brasil e Paraguai consigam finalizar a transição de dados sobre transporte de cargas, tudo de maneira automatizada.

O encontro desta terça-feira (22) foi preparatório para as discussões marcadas para setembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Luana Coutinho para o Diário do Transporte