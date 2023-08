ANTT autoriza implantação de linha com seções para a Expresso Concorrência

Agência habilitou duas empresas para operar em regime de autorização no transporte interestadual de passageiros

ALEXANDRE PELEGI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, duas decisões relativas a pedidos de empresas de transporte interestadual de passageiros.

Pela Decisão Supas nº 479 a ANTT habilitou duas transportadoras para solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

. Catarinense Turismo Ltda – ME (Turissul)

. GF Transportadora Ltda

Já pela Decisão Supas nº 474 foi deferido o pedido da Conceito Transportes e Turismo Eireli (Expresso Concorrência) para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha CUIABÁ (MT) – PORTO VELHO (RO), prefixo 11-0092-00, com as seguintes seções:

I – de CUIABÁ (MT) para PIMENTA BUENO (RO), CACOAL (RO), PRESIDENTE MÉDICI (RO), JI-PARANA (RO), OURO PRETO DO OESTE (RO), JARU (RO), ARIQUEMES (RO) e CANDEIAS DO JAMARI (RO);

II – de VÁRZEA GRANDE (MT), CÁCERES (MT), PONTES E LACERDA (MT) e COMODORO (MT) para VILHENA (RO), PIMENTA BUENO (RO), CACOAL (RO), PRESIDENTE MÉDICI (RO), JI-PARANA (RO), OURO PRETO DO OESTE (RO), JARU (RO), ARIQUEMES (RO), CANDEIAS DO JAMARI (RO) e PORTO VELHO (RO).