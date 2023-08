Obras do novo terminal de ônibus de Guarujá, na Vila Edna, começam em setembro

Estrutura deve ser entregue até março de 2024; serão investidos R$ 2,9 milhões

ARTHUR FERRARI

Começam em setembro as obras do novo terminal de passageiros do transporte coletivo municipal de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, próximo ao conjunto habitacional Parque da Montanha, na Vila Edna.

De acordo com a prefeitura, as obras terão investimento de R$ 2,9 milhões e devem ser entregues em até seis meses, em março de 2024. A previsão é de que o novo terminal beneficie cerca de oito mil passageiros diariamente.

O local contará com oito lojas para comércios, escritórios e banheiros, além de iluminação especial e acessibilidade.

“O novo terminal facilitará a rotina de trabalhadores e estudantes, mas também traz segurança e infraestrutura para a região, que está em pleno desenvolvimento”, diz o secretário Adilson Luiz de Jesus.

As obras serão fiscalizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte