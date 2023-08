Catracas das três estações do aquaviário de Espírito Santo apresentam problemas no primeiro dia de funcionamento e serviço opera sem tarifa nesta segunda (21)

Validadores do cartão GVBus estão fora do ar em Vitória, Vila Velha e Cariacica

ARTHUR FERRARI

No primeiro dia de operação do serviço aquaviário de Espírito Santo nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, todas as catracas das três estações do sistema em Vitória, Cariacica e Vila Velha apresentaram falhas nos validadores do cartão GVBus, responsáveis pela leitura e débito do valor da tarifa dos cartões dos usuários.

Em decorrência dos problemas apresentados, o sistema funciona sem cobrança tarifária até que a questão seja resolvida.

