Bairro Bom Retiro, em Santos (SP), recebe mais três ônibus para ampliar atendimento de linha da região

Novos veículos começam a atender o morro do Ilhéu Alto na próxima quarta-feira (23)

LUANA COUTINHO

A linha municipal 102 passa a contar com mais três ônibus para atender os passageiros do morro do Ilhéu, no bairro Bom Retiro, em Santos (SP), a partir da próxima quarta-feira, 23 de agosto de 2023.

A medida vai reduzir o intervalo entre as viagens para 26 minutos, de segunda a sábado e aos domingos, o tempo de espera deverá ser de 35 minutos, aproximadamente.

A pedido dos moradores do Ilhéu Alto, o trajeto não será alterado. Na ida, a linha seguirá seu itinerário habitual: Ilhéu Alto, Av. Jovino de Melo, Av. Hugo Maia, Rua João Alberto de Luca, Praça Jerônimo La Terza, Jardim Botânico, Rua Maria Patrícia, Av. Nossa Senhora de Fátima, Rua Iguape, entrando no bairro do Saboó e seguindo pela Av. Martins Fontes e Terminal Valongo.

Já no retorno para o bairro, os ônibus sairão do Terminal Valongo, seguindo pela Av. Visconde de São Leopoldo, Av. Martins Fontes, Ruas Pio XII, Maria Mercedes Féa, Itanhaém, Av. Nossa Senhora de Fátima, Rua Maria Patrícia, Jardim Botânico, Praça Bruno Barbosa, Rua Álvaro Guimarães e Av. Hugo Maia, sentido Ilhéu Alto. As alterações temporárias no itinerário são decorrentes das obras na Rua Álvaro Guimarães.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte