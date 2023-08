Trens da linha 9-Esmeralda circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada neste domingo (20)

Houve falha em sistema elétrico na região da Estação Pinheiros

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde às 15h50 deste domingo, 20 de agosto de 2023.

O serviço é afetado por uma falha elétrica nas estações Vila Lobos-Jaguaré e Morumbi.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade, que disse por meio de nota que a falha elétrica ocasionou a evacuação de trens nas estações Pinheiros e Vila Olímpia.

Veja a nota na íntegra:

São Paulo, 20 de agosto de 2023- Por volta das 15h50, foi identificada uma falha na rede aérea da Linha 9-Esmeralda na região de Pinheiros. Com isso, houve evacuação de trens nas estações Pinheiros e Vila Olímpia e a linha opera com maiores intervalos e velocidade reduzida. Técnicos atuam para restabelecer o sistema o quanto antes. As causas estão sendo apuradas.

ATUALIZAÇÃO:

A operação foi normalizado às 17h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte