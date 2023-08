SuperVia tem alterações de operação neste domingo (20)

Não há operação nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim

ADAMO BAZANI

As linhas operadas pela SuperVia, no Rio de Janeiro, têm alterações de operação neste domingo, 20 de agosto de 2023, por causa de obras de manutenção.

Entre as interferências, estão a suspensão das operações nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim e a mudança nas partidas e estações sem parada de trens.

Veja os detalhes:

Linha Gramacho-Saracuruna

Durante todo o domingo, os trens com destino à Central do Brasil partirão de Gramacho, e não de Saracuruna. A circulação no ramal ficará no trecho entre Central e Gramacho, nos dois sentidos.

Haverá troca de composição na estação Penha.

Não haverá operação nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim.

Ramal Santa Cruz

Das 9h às 18h, serviços na via férrea entre Bangu e Realengo.

Ramal Deodoro

Das 10h às 19h, serviços na via férrea entre Engenho de Dentro e Mangueira.

Trens com destino à Central do Brasil não realizam parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Piedade e Quintino.

Clientes nas estações Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo e Méier interessados em trens com destino à Central do Brasil deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência na estação Engenho de Dentro;

Clientes interessados nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio Correia e Riachuelo deverão desembarcar na estação São Francisco Xavier e realizar a transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz;

Clientes nas estações Piedade e Quintino interessados em trens com destino à Central do Brasil deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência na estação Cascadura;

Clientes interessados nas estações Piedade e Quintino deverão desembarcar na estação Engenho de Dentro e realizar a transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz.

Ramal Japeri

Das 9h às 18h, serviços de manutenção na via férrea e na rede aérea entre Nova Iguaçu e Queimados.

Belford Roxo

Das 9h às 19h, serviços na via férrea e na rede aérea entre Pavuna e Belford Roxo. Nesse período, quem utilizar o ramal terá que fazer troca de composição na estação Mercadão de Madureira.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes