Prefeitura de Manaus (AM) intensifica fiscalização no centro para coibir estacionamento de veículos em locais proibidos e manter corredores de ônibus desobstruídos

Ações tiveram início nesta semana; dos veículos foram guinchados por estacionamento em calçada

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade (IMMU), anunciou o reforço das ações de fiscalização no Centro e na zona Sul, onde realizou na última quarta-feira, 16 de agosto de 2023, uma ação para combater os estacionamentos irregulares. O objetivo, segundo o poder público, é garantir que os corredores de ônibus estejam sempre desobstruídos, permitindo uma circulação com fluidez e eficiente dos coletivos.

“Nosso compromisso com a mobilidade urbana em Manaus é inabalável. Por meio de ações de fiscalização rigorosas, buscamos garantir que os corredores de ônibus estejam sempre livres, proporcionando um trânsito mais seguro e eficiente para todos. A cooperação dos motoristas é essencial para alcançarmos esse objetivo”, diz o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Nas ações, agentes do IMMU orientam e aplicam as devidas penalidades a motoristas que infringem a lei de trânsito.

De acordo com a prefeitura, na última fiscalização dois veículos foram removidos ao pátio, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, por estarem estacionados na calçada.

“Essa iniciativa é de suma importância para a mobilidade urbana da cidade, uma vez que estacionamentos irregulares podem causar congestionamentos, atrasos nas rotas dos ônibus e, consequentemente, transtornos para os usuários que dependem do transporte público diariamente”, completa Ventilari.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte