Prefeitura de Aracaju (SE) investe cerca de R$7,4 milhões na substituição de abrigos de ônibus pela cidade

São 93 novas estruturas com iluminação em LED, pisos táteis e adesivação informativa e 143 renovadas

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Aracaju (SE) anunciou que, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), recursos vêm sendo destinados para a substituição dos abrigos de ônibus por estruturas mais modernas e eficientes.

De acordo com a prefeitura, o esforço é principalmente notado ao longo dos corredores de ônibus da cidade, onde novos abrigos vêm sendo instalados.

“Para começar, a composição dos abrigos é feita de alumínio, que é um material, para nossa região que sofre com maresia, mais durável. Foi feita também uma parceria através da Funcaju com artistas locais, para que possam estampar a sua arte e, com isso, sensibilizar a população para a manutenção, contra o vandalismo e a pichação. Nesses abrigos de ônibus têm ainda informações das linhas que passam ali, QR code levando informação que remete para o site da SMTT. Há a questão da modernidade, cultura e arte levados para os abrigos de ônibus”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Os novos abrigos são equipados com totens de identificação das linhas de transporte coletivo, instalações elétricas, pisos táteis e adesivação informativa. Além disso, a inovação é evidente com a inclusão de QR Codes que fornecem itinerários das linhas aos usuários, direcionando-os para o site da SMTT. A iluminação é toda de lâmpadas de LED, responsável pela economia de energia elétrica.

Ao longo dos corredores Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins de transporte, foram instalados 41 novos abrigos de ônibus.

Nos novos corredores, todos os abrigos de ônibus novos foram renovados. No total, são 93 novos e outros 143 sendo complementados em cerca de 30 ruas e avenidas da capital. No total, o investimento da administração municipal para a renovação dos abrigos é de aproximadamente R$7,4 milhões. Esse financiamento provém do Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, que busca a requalificação das vias e corredores de transporte e a modernização de terminais de integração, a melhoria na sinalização semafórica, além da construção do Centro de Controle Operacional.

“A adequação dos pontos de ônibus à nova proposta dos corredores de transporte vai possibilitar uma melhor experiência dos usuários do transporte. O trabalho está em andamento, e consiste basicamente em substituir abrigos antigos por novos, além de realizar a instalação em pontos em que não havia a estrutura. Isso traz um grande ganho para o sistema, para os trabalhadores e para os passageiros também, tanto para identificar o local adequado de embarque e desembarque, quanto na padronização nas vias”, diz o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte