Munícipes de Ribeirão Preto (SP) podem acompanhar desvios e interdições de trânsito a partir do site da RP Mobi

No menu dedicado, a prefeitura oferece também alternativas de deslocamento em casos de bloqueios em vias

ARTHUR FERRARI

Com obras acontecendo de forma constante em Ribeirão Preto (SP), é importante que os moradores da cidade possam se informar sobre desvios de trânsito ou interdições de forma eficiente.

Pensando nisso, a prefeitura está disponibilizando através do site da RP Mobi, uma área dedicada às interdições no trânsito.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é facilitar o deslocamento dos condutores e pedestres nas vias municipais, por meio do compartilhamento de rotas alternativas. As atualizações estão divididas nas categorias “em andamento” e “encerradas”. Em cada fechamento de via há um link de matérias da prefeitura com orientações e mapas que contêm rotas alternativas.

Vale ressaltar que as atualizações sobre bloqueios no trânsito são realizadas conforme o andamento das obras do programa Ribeirão Mobilidade ou de intervenções em vias públicas com grande fluxo de veículos.

O menu sobre interdições e alternativas pode ser acessado através do link: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/rpmobi/interdicoes

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte