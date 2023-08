Linhas de ônibus de Natal (RN) têm itinerários alterados a partir desta segunda (21)

Mudanças acontecem por conta das obras na Avenida Felizardo Moura

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, as linhas de ônibus que passam pela Rua Doutor Mário Negócio, em Natal (RN), terão os itinerários alterados devido a realização de obras na Avenida Felizardo Moura.

A previsão é de que os serviços durem cerca de 15 dias, e de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, as linhas provenientes da Avenida Felizardo Moura seguirão pelo Viaduto da Urbana, entrando na Avenida Nevaldo Rocha, Rua dos Pegas, Rua São Geraldo e retornarão para a Rua Doutor Mário Negócio.

Já as linhas que circulam pela rua Doutor Mário Negócio rumo a Zona Norte seguirão pela Rua Manoel Andrade, Avenida Nevaldo Rocha, Viaduto da Urbana e, em seguida, irão acessar a Avenida Felizardo Moura, mantendo assim o itinerário normal.

Com investimento de R$ 43 milhões vindos do Governo Federal e da Prefeitura de Natal, as obras consistem na requalificação da Avenida Felizardo Moura, com a execução de serviços como drenagem, pavimentação, acessibilidade, calçadas e ciclovias.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte