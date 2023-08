Linha 581 Vila Verde – Santa Catarina integra sistema de transporte coletivo de Natal (RN)

Itinerário opera normalmente e possui viagens a partir das 6h

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, no Rio Grande do Norte, informou que a linha 581 Vila Verde – Santa Catarina já está operando normalmente.

O trajeto tem início no terminal do Parque das Dunas, na avenida Mar do Norte, passando pelas regiões de Novo Horizonte, Vila Verde, Nova República, Brasil Novo, Santa Cecília, Além Potengi e Parque Floresta.

As partidas acontecem a partir das 6h e os coletivos circulam por locais como a UERN, Unidade da Família Potengi, Norte Shopping, Distrito Sanitário Norte e Nordestão Santa Catarina.

A linha 581 também se conecta com os seguintes destinos: N-02, N-08, N-15, N-29, N-35, N-43, S-50, N-60, N-64, N-73, N-78, N-79 e N-84.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte