Idosos com mais de 65 anos têm direito à gratuidade nos ônibus de Palmas (TO)

Crianças menores de sete anos também são isentas do pagamento de tarifa

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Palmas (TO) garante direito à gratuidade nos ônibus aos idosos com mais de 65 anos, aposentados e também para as crianças menores de sete anos. O benefício está previsto na Lei Municipal 440, de 1993.

Para solicitar o benefício, basta comparecer com RG e CPF à sede da Sube (Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica).

Para os idosos, a prefeitura disponibiliza o Cartão do Idoso e os aposentados podem solicitar uma carteirinha especial. O benefício é exclusivo para o titular do cartão e garante uma única viagem no mesmo ônibus e horário.

As crianças menores de sete anos também ficam isentas das tarifas de ônibus, utilizando a carteirinha do passe livre. Para solicitar a carteirinha, o responsável legal deve comparecer à sede da Sube com seus documentos pessoais e os da criança. A partir dos sete anos, é necessário pagar o valor da passagem.

