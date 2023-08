Blumenau (SC) aperta fiscalização sobre o transporte por fretamento e apreende veículos irregulares

Operação detectou problemas como falta de licenciamento e idade superior do veículo ao permitido pela legislação

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Blumenau (SC) apertou a fiscalização sobre o transporte por fretamento no município.

A Prefeitura apreendeu diversos veículos que atuavam no fretamento de forma irregular.

De acordo com a prefeitura, somente na terça-feira, 15 de agosto de 2023, um veículo foi identificado atuando no transporte de pessoas com o licenciamento atrasado e outros três com idade superior à permitida pela legislação.

A Lei Complementar 230/1999 estabelece a idade máxima dos veículos de fretamento em 15 anos. Os veículos notificados tinham 18, 20 e 31 anos.

No dia seguinte, quarta-feira (16), outros quatro outros veículos foram apreendidos por circular sem licenciamento. Todos foram levados ao pátio e retirados de circulação.

“A prática de ignorar o licenciamento e a vistoria do fretamento traz riscos tanto para quem está sendo transportado, quanto para o motorista e para a população em geral que está no trânsito da nossa cidade. Esses veículos, que são pegos em nossas ‘blitz’, geralmente atuam de forma irregular justamente por não estarem com os itens de segurança em dia, como pneus em bom estado de uso, por exemplo“, explica o diretor de transportes da SMTT, Lairto Leite.

A prefeitura esclarece que para trabalhar com fretamento/transporte de pessoas, os veículos precisam passar por uma vistoria a cada quatro meses junto à SMTT, ou sempre que necessário. “São nessas vistorias que as condições de acomodação e segurança dos passageiros são verificadas, bem como o estado geral de itens elétricos e luminosos e a conservação dos veículos”, informa a Administração Municipal.

O titular da SMTT explica que o órgão estuda a possibilidade de incluir uma vistoria obrigatória e anual, aferida pelo Inmetro, assim como já acontece nas vistorias das vans escolares. “Nas vans essas vistorias são semestrais, já no fretamento o objetivo é fazê-las anualmente” destaca.

Apesar de não ser norteado pela legislação do fretamento, o transporte coletivo de Blumenau segue os itens estabelecidos pelo contrato de concessão do serviço, assinado em 2017.

O contrato estabelece que a idade máxima dos veículos integrantes da frota será sempre de 12 anos para os veículos pesados especiais e de 8 anos para os demais ônibus.

Nessa área, no entanto, Blumenau conta com uma das frotas mais novas do Estado. Com 191 ônibus, a média de idade dos veículos é de 5,56 anos, sendo o veículo mais antigo da frota com seis anos e o mais novo com 4 anos.

“Em breve a cidade receberá outros 10 veículos novos já com ar-condicionado instalados para apoio na operação”, garante a prefeitura.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes