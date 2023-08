SuperVia disponibiliza trens extras neste sábado (19), após partida entre Fluminense e América-MG, no Maracanã

Torcedores vão contar com uma viagem a mais para Santa Cruz, Japeri e Central do Brasil

Neste sábado, 19 de agosto de 2023, Fluminense e América-MG se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30.

Os torcedores que vão ao estádio poderão utilizar os trens da SuperVia, que terá a grade horária normal. Já para a volta, a empresa vai disponibilizar trens extras.

Após a partida, haverá uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e uma para Central do Brasil, todas saídas da estação Maracanã.

Também neste sábado (19), a SuperVia realiza manutenção programada os ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz, além da Linha Gramacho-Saracuruna, que passará por manutenção a partir das 22h.

Veja as alterações:

Ramal Deodoro

Das 10h às 19h, serviços na rede aérea entre Engenho de Dentro e Mangueira.

Trens com destino à Central do Brasil não realizam parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Piedade.

Clientes nas estações Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo e Méier interessados em trens com destino à Central do Brasil deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência na estação Engenho de Dentro;

Clientes interessados nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio Correia e Riachuelo deverão desembarcar na estação São Francisco Xavier e realizar a transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz;

Clientes na estação Piedade interessados em trens com destino à Central do Brasil deverão embarcar em trens com destino a Japeri e Santa Cruz e realizar a transferência na estação Cascadura;

Clientes interessados na estação Piedade deverão desembarcar na estação Engenho de Dentro e realizar a transferência para trens com destino a Japeri e Santa Cruz.

Ramal Japeri

Das 9h às 18h, serviços de rede aérea entre Engenheiro Pedreira e Japeri.

Ramal Santa Cruz

Das 9h às 19h, serviços na via férrea entre Benjamin do Monte e Paciência.

Linha Gramacho-Saracuruna

Das 22h de sábado até 2h30 de segunda-feira, serviços na via férrea e na rede aérea.

No sábado, a operação será normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte