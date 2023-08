SPTrans desvia linhas de ônibus neste domingo (20), durante evento na Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo

Mudanças acontecem entre 10h e 22h

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que das 10h às 22h deste domingo, 20 de agosto de 2023, as linhas 8001/10 Vila Piauí – Term. Lapa e 8060/10 Vila Piauí – Term. Lapa serão desviadas durante um evento na Rua Nilva, entre as ruas Flor da Cachoeira e Serra do Teixeira, na Vila Jaguara, na Zona Oeste da capital.

Confira os itinerários alternativos:

8001/10 Vila Piauí – Term. Lapa

Ida: R. Flor da Cachoeira, R. Nilva, R. Osvaldo Nascimento, R. Betim Pais Leme, Av. Mutinga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8060/10 Vila Piauí – Term. Lapa

Ida: R. Flor da Cachoeira, R. Nilva, R. Osvaldo Nascimento, R. Betim Pais Leme, Av. Mutinga, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Jacques Pilon, R. Flor da Cachoeira.

A linha deverá operar com o ponto de controle no ponto inicial da linha 846M/10.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte