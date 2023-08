Linhas do transporte coletivo de Mogi das Cruzes (SP) que atendem a região Leste são desviadas neste domingo (20)

Alterações acontecem das 7h às 9h30

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) anunciou que das 7h às 9h30 deste domingo, 20 de agosto de 2023, algumas linhas do transporte coletivo municipal que atendem a região leste da cidade terão alterações no itinerário.

As alterações acontecem em decorrência de uma corrida de rua.

Todos os coletivos que utilizam a avenida Francisco Rodrigues Filho, da Praça Kazuo Kimura (Habib’s) à rotatória da avenida Ricieri José Marcatto (Cezar de Souza), terão mudanças no período.

Confira as rotas alternativas:

No sentido Centro-Bairro:

As linhas C-501, C-502, C-503, C-505, C-507, C-701, E-508, E-509B, E-511 e E-512 deverão efetuar a rota normal até a avenida Manoel Bezerra Lima Filho (ponto em frente ao shopping), utilizar o retorno na mesma via (na altura do posto de combustíveis) para ir para a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães e seguir o seguinte itinerário: rua Olegário Paiva, Passagem Subterrânea, avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, avenida Lothar Waldemar Hoehne, avenida Pedro Romero e rotatória da Ricieri José Marcatto. A partir deste ponto, os itinerários retornam ao normal.

As linhas E-102, E-108, E-109, E-110, E-203 e E-303 deverão efetuar o mesmo trajeto acima passando pelo shopping e na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães para adentrarem na avenida Dr. Cândido Xavier de Souza e Terminal Estudantes.

As linhas C-601, C-602 e C-691 da rua Engenheiro Gualberto e avenida Francisco Rodrigues Filho deverão utilizar a avenida José Maria de Albuquerque Freitas, rua Dr. Corrêa Neto, avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes e retornar pela rotatória próxima ao Assaí, para seguir em direção às avenidas Lothar Waldemar Hoehne e Pedro Romero.

No sentido Bairro-Centro:

Da rotatória da Ricieri José Marcatto, os ônibus deverão utilizar as avenidas Pedro Romero, Lothar Waldemar Hoehne e Prefeito Carlos Ferreira Lopes, contornar sobre a Passagem Subterrânea e pegar as avenidas Francisco Rodrigues Filho e Manoel Bezerra Lima Filho e, na sequência os respectivos itinerários.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte