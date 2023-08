Linhas de ônibus são desviadas em Aracaju (SE) neste domingo (20) com interdição parcial da Avenida Santos Dumont para evento esportivo

Bloqueio acontece no sentido norte da via

ARTHUR FERRARI

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju (SE) anunciou que neste domingo, 20 de agosto de 2023, a avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será parcialmente bloqueada no sentido praias/Centro, durante um evento esportivo.

De acordo com a prefeitura, o trânsito na via será interrompido das 6h às 11h, no trecho entre o estacionamento da Passarela do Caranguejo, passando pelo antigo Hotel Parque dos Coqueiros até o Oceanário, e será desviado pela rodovia Inácio Barbosa.

Durante o evento, os itinerários das linhas de ônibus que circulam no sentido praias/Centro também serão alterados das 6h às 11h. Os coletivos da linha 051 – Atalaia/Centro e 100 CS2 – Circular Shopping 02, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão a avenida Rotary e entrarão na rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Já os ônibus da linha 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, após a rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, entrarão na rua Cônego José Félix de Oliveira e sairão na avenida Santos Dumont, retornarão no Oceanário e seguirão para o Centro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte