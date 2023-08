Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda funcionam com maiores intervalos neste domingo (20)

Concessionária programou serviços de manutenção ao longo da via



DA REDAÇÃO



A ViaMobilidade informou que neste domingo, 20 de agosto de 2023, a circulação dos trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda será realizada com maiores intervalos em determinados horários.



Estão programados serviços de manutenção como as trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, sempre com foco na segurança e na eficiência da operação.



Para a Linha 8-Diamante durante toda a operação comercial os intervalos serão de 20 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.



Já na Linha 9-Esmeralda as alterações acontecem das 8h30 às 18h, com os intervalos ficando em 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.