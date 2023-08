Vitória da Conquista (BA) libera recarga on-line do Bilhete Eletrônico Municipal do transporte e pagamento via PIX

Usuários do cartão BEM precisam ter o aplicativo Whatsapp instalado no aparelho celular; sistema está sendo implantado pela Transdata

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Vitória da Conquista (BA) disponibilizou para os usuário do Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal), utilizado para o pagamento das tarifas de transporte público, a recarga on-line e o pagamento via PIX. A novidade começou a valer nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023 e foi implementada pela Atuv (Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista).

O sistema está sendo implantado pela Transdata.

Para realizar a recarga, basta que o usuário do BEM tenha o aplicativo de mensagens Whatsapp instalado no celular e acesso à internet. É preciso acessar o link https://wa.me/557798703803?text=Ola e e iniciar o contato com a ATUV RECARGAS.

Em seguida, é necessário digitar o CPF, para que o sistema localize o cadastro. Ao optar pela recarga e confirmar a compra dos créditos, o usuário vai receber um link e um código PIX para realizar o pagamento. O valor mínimo disponível para recarga é de R$ 3,80 e o máximo de R$ 376,20.

A consulta de saldo também poderá ser feita pelo contato via Whatsapp. Após a recarga e pagamento, basta aproximar o cartão em um validador, para ativar os créditos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte