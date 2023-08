VÍDEO: Linhas de ônibus municipais foram desviadas na manhã desta sexta (18) na Av. do Cursino; helicóptero Águia precisou pousar na via para realizar resgate

Itinerários operaram com alterações entre 9h30 e 9h55

ARTHUR FERRARI

Dez linhas do transporte coletivo municipal de São Paulo precisaram ser desviadas entre 9h30 e 9h55 desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, na região da Avenida do Cursino, quando o helicóptero Águia precisou pousar na via para fazer um resgate.

A vítima, um homem de aproximadamente 47 anos, caiu de uma laje de dez metros de altura. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os desvios aconteceram no sentido bairro, na altura no número 2268.

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte