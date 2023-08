ViaMobilidade divulga imagens de rompimento de cabo que paralisou linha 5-Lilás por duas horas

Empresa suspeita de tentativa de furto; 80 ônibus PAESE foram acionados, mas linha voltou ao normal

ADAMO BAZANI

Colaboraram Vinícius de Oliveira e Luana Coutinho

Por cerca de duas, foram grandes as dificuldades dos passageiros da linha 5-Lilás de metrô de São Paulo, que ficou completamente paralisada entre 13h48 e 16h16.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, o motivo foi rompimento de cabos de fibra óptica na região do Horto do Ipê.

A empresa suspeita de tentativa de furto.

Por causa do ato, o sistema de sinalização não funcionou.

Foram acionados 80 ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência), mas os coletivos foram dispensados cerca de 15 minutos depois da volta da linha.

A companhia divulgou uma nova nota e imagens sobre o problema.

