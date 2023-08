SPTrans transfere ponto inicial da linha 4735/10 para novo local a partir de sábado (19)

Itinerário também sofre alteração de caminhos e denominação, passando a se chamar 4735/10 São Mateus – Jd. Vera Cruz (Circular)

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que a partir de sábado, 19 de agosto de 2023, o ponto inicial da linha 4735/10 Jd. Vera Cruz – São Mateus será transferido do Jd. Vera Cruz para a Rua Dr. Felice Buscaglia, oposto ao n° 680, em São Mateus.

Com a mudança, a linha tem seu itinerário alterado, passando a circular pelas ruas Salvador Jorge Velho, Ponte do Guaré, Quaresma Delgado, Martim Soares Moreno e João Padilha.

Vale ressaltar que o itinerário terá também uma alteração em seu nome, passando a se chamar “4735/10 São Mateus – Jd. Vera Cruz (Circular)”.

O ponto que deixa de ser inicial a partir de sábado (19) , localizado na Rua Redução de Caaguaçu, será mantido como ponto de passagem, atendendo os passageiros que o utilizam atualmente.

Confira o novo itinerário da linha:

4735/10 São Mateus – Jd. Vera Cruz (Circular)

Ponto inicial: Rua Dr. Felice Buscaglia

Sentido Único: Rua Dr. Felice Buscaglia, Rua Mto. João Balan, Rua Maria Luiza do Val Penteado, Av. Cláudio Augusto Fernandes, Av. Mateo Bei, Av. Maria Cursi, Rua Ângelo de Cândia, Rua Carlos Vivaldi, Av. Mateo Bei, Pça. Felisberto Fernandes da Silva, Term. São Mateus (Plat. A), Term. São Mateus (Plat. D), Av. Sapopemba, Rua Salvador Jorge Velho, Rua Ponte do Guaré, Rua Quaresma Delgado, Rua Martim Soares Moreno, Rua João Padilha, Rua Redução de Caaguaçu, Rua Felipe Cotrim, Pça. Ribeirão do Carmo, Av. Sgto. Iracitan Coimbra, Av. Sapopemba, Pça. Felisberto Fernandes da Silva, Term. São Mateus (Plat. A), Term. São Mateus (Plat. D), Pça. Felisberto Fernandes da Silva, Av. Mateo Bei, Av. Maria Cursi, Rua Ângelo de Cândia, Rua Carlos Vivaldi, Av. Mateo Bei, Av. Cláudio Augusto Fernandes e Rua Dr. Felice Buscaglia.



Atenção

Às sextas-feiras, a partir de 25 de agosto, o ponto inicial será remanejado para a rua Maestro João Balam, entre as ruas Maria Luísa do Val Penteado e Dr. Felice Buscaglia, e o itinerário alterado em São Mateus, por conta de feira livre na região.

Ponto inicial: Rua Maestro João Balam, entre as ruas Maria Luísa do Val Penteado e Dr. Felice Buscaglia.

Sentido Único (Jd. Vera Cruz): Rua Maestro João Balam, Dr. Felice Buscaglia, Av. Cláudio Augusto Fernandes, prosseguindo normal.

Sentido Único (São Mateus): normal até a Av. Cláudio Augusto Fernandes, Rua Ernesto Manograsso, Rua Maestro João Balam.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte