Setranspetro recorre à Justiça para manter reajuste da tarifa de ônibus

Sindicato diz que processo aconteceu de maneira legal e transparente

LUANA COUTINHO

O Setranspetro (Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis) informou nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, que entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão dos efeitos da decisão de primeira instância, sobre o reajuste no valor da tarifa de ônibus.

De acordo com o Sindicato, todo o processo aconteceu de maneira legítima, legal, transparente e democrática.

Ainda segundo o Setranspetro, o reajuste da tarifa é necessário para manter o equilíbrio dos contratos e possibilitar que as empresas possam arcar com os custos de operação do serviço, como o reajuste salarial dos rodoviários, que ocorreu em maio deste ano e compra de óleo diesel, que teve aumento de mais de R$ 0,60.

Assim, a partir da meia-noite deste sábado (19), o pagamento da tarifa dos ônibus, em dinheiro, passa a ser de R$ 5,30 e para o pagamento com cartão, o valor será de R$ 5,15

A decisão será cumprida de forma imediata, conforme a determinação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte