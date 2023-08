“Saquinhos para lixo” em cada banco de um ônibus de São Paulo viralizam e têm reações positivas de passageiros

Fotos foram feitas em coletivo da linha Jd. São Bento Novo / Sto. Amaro

ADAMO BAZANI

Em meio a tantos problemas nos transportes coletivos das cidades em todo o Brasil, atitudes simples podem fazer com que os passageiros se sintam melhor e como clientes, como gostam de falar empresas de transportes e especialistas.

Um dos exemplos disso foi a atitude do condutor de um ônibus da capital paulista, Guilherme Alves Santana, que colocou em cada um dos bancos saquinhos para lixo, que são distribuídos em lava-rápido para quem vai lavar o carro.

Os ônibus de São Paulo têm lixeiras de “fábrica” perto das portas, mas é comum, mesmo assim, ver lixo espalhados no chão dos veículos.

O registro foi feito pela passageira Jany Santos que postou as fotos em redes sociais.

Jany conta que estava no ônibus prefixo 7 8395, da empresa Transwolff, no dia 16 de agosto de 2023, por volta de 18h45. O veículo fazia a linha 6046-10 Jardim São Bento Novo / Santo Amaro, da rede local da zona sul da capital paulista.

As reações nas redes sociais foram imediatas e todas positivas.

A própria passageira elogiou em uma das postagens.

Depois de um dia cansativo de trabalho entrar numa ‘perua’ limpinha e cheirosa não tem preço. Quero parabenizar o motorista da linha JD. SÃO BENTO NOVO – 6046 – 78395 Achei o máximo, cada banco tinha um saquinho de lixo. – disse na publicação.

Perua é como são chamados o micro-ônibus pelos passageiros em São Paulo porque estas linhas anteriormente eram operadas pelo cooperativas que tinham em sua formação antigos perueiros de lotação.

A regularização destes profissionais ocorreu em 2013 em forma de cooperativas e, para os contratos de 2019, estas cooperativas se tornaram empresas.

“Eu conheço o dono desse carro, é um dos mais cuidados da zona Sul” – disse o passageiro Caio Rial.

“Parabéns pro profissional! E rezar para que os passageiros ajudem e conservem né?” – postou Rachel Santana, outra internauta.

“Que top, por mais profissionais assim em todas as áreas” – postou a usuária Fabrícia F. Mariano Leite.

O ônibus é do tipo midi (micrão) e, por fotos postadas por busólogos (admiradores de ônibus) no portal Ônibus Brasil, parece sempre andar limpo e bem cuidado: com rodas de alumínio polido, para-barro e, quando possível, “pretinho” nos pneus.

O próprio motorista é dono do ônibus.

Em breve, ele deve bater um papo em vídeo com o Diário do Transporte.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes