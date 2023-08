Obras de recapeamento asfáltico na Estrada do Lajeado Velho, em Guaianases, afetam linhas de ônibus municipais nesta sexta (18)

Dez itinerários operam com atrasos desde o início da operação, diz SPTrans

ARTHUR FERRARI

Obras de recapeamento asfáltico na Estrada do Lajeado Velho, em Guaianases, Zona Leste de São Paulo, afetam a operação de dez linhas de ônibus municipais nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação da cidade de São Paulo (SECOM), as obras de recapeamento do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária na Estrada do Lajeado Veloh, no trecho entre a Rua Capitão Pucci até a Estrada do Bandeirante, na divisa com o município de Ferraz de Vasconcelos, liberaram a via às 6h desta sexta.

Segundo a SPTrans, o trânsito no local faz com que linhas operem com atrasos desde o início da operação, às 4h.

Veja nota da SECOM:

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) realiza os serviços de recuperação de drenagem superficial na Estrado do Lajeado Velho. A execução não ocupa nenhuma faixa. Na mesma via, estão sendo realizadas obras de recapeamento do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária, no trecho entre a Rua Capitão Pucci até a Estrada do Bandeirante (Divisa com o município de Ferraz de Vasconcelos). A via foi liberada normalmente às 6h.

O recapeamento ocorre preferencialmente durante a madrugada para não impactar na mobilidade. As equipes são treinadas pelas empresas para gerar o menor ruído possível e transferem para o dia todo o trabalho que pode ser executado sem prejudicar a trafegabilidade, como guias e sarjetas.

No momento, são 77 os trechos em andamento no maior Programa de Recape do país, que totalizam uma área de 2,4 milhões de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas, em execução e as contratadas, o programa ultrapassou 8,6 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa, os 315 trechos finalizados correspondem a cerca de 6 milhões de metros quadrados.

A SPTrans informa que dez linhas de ônibus estão operando com morosidade na Estrada do Lageado Velho, Guaianases, desde o início da operação desta sexta-feira (18).

Linhas afetadas:

2004/10 Jd. Nsa. Sra. do Caminho – CPTM Guaianases

2058/10 Term. São Miguel – CPTM Guaianases

2201/10 Div. de Ferraz – CPTM Guaianases

2202/10 Jd. das Oliveiras – CPTM Guaianases

2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera

2755/10 Guaianases – Metrô Penha

2756/10 Guaianases – Metrô Patriarca

3063/41 Guaianases – Term. São Mateus

312N/10 Term. Cid. Tiradentes – São Miguel Paulista

3902/10 CPTM Jd. Romano – CPTM Guaianases

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte