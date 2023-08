Linha 5 Lilás tem operação paralisada no início da tarde desta sexta (18): 80 ônibus PAESE acionados

Informação está nos canais oficiais da ViaMobilidade

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Toda a linha 5-Lilás de metrô em São Paulo teve a operação paralisada no início da tarde desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023.

A informação está nos canais oficiais da ViaMobilidade.

Como é prática da concessionária, diferentemente da CPTM e do Metrô, não foi descrito o motivo.

O Diário do Transporte já entrou em contato com a ViaMobilidade que disse que acionou 80 ônibus da operação PAESE, mas continua não explicando que falha técnica ocorreu.

Devido à falha técnica registrada às 13h48, a Linha 5-Lilás está com a operação paralisada. 80 ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender toda a extensão da linha, em ambos sentidos. Técnicos da ViaMobilidade atuam no momento para normalizar a situação. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nos trens e nas estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes