Frota de ônibus escolares de Vargem Grande Paulista (SP) recebe 20 coletivos durante processo de renovação

Veículos beneficiarão mais de 1500 alunos das redes municipal e estadual

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, a Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) comunicou que a frota de ônibus escolares da cidade será renovada.

A melhoria no sistema de transporte beneficiará mais de 1500 alunos das escolas municipais e estaduais.

“Pela primeira vez na nossa história renovamos 100% a frota dos ônibus escolares, com veículos novos e totalmente acessíveis para garantir mais qualidade no atendimento, tanto dos estudantes das escolas municipais, quanto das estaduais que também são atendidos pela Prefeitura”, disse o prefeito Josué Ramos.

O chefe do poder executivo local informou que 20 ônibus novos substituirão os modelos mais antigos da frota. Todos os veículos que integrarão a frota contam com acentos para alunos com deficiência.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte