Empresário João Pretti morre nesta sexta-feira (18), aos 86 anos

Fundador da Viação Pretti não resistiu a uma parada cardíaca

LUANA COUTINHO

O fundador da Viação Pretti, João Pretti, faleceu nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, após uma parada cardíaca.

De acordo com o filho do empresário, Liemar Pretti, o pai estava com problemas no pulmão e no coração.

João Pretti nasceu em Itaçu, no Espírito Santo, em 1937. No ano de 1957 comprou algumas linhas de ônibus e em 1965, em Colatina (ES), fundou a Viação Pretti.

O empresário deixa três filhos e seis netos. A prefeitura de Colatina decretou luto de três dias.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte