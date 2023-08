Caio anuncia venda de 51 ônibus urbanos Apache Vip V para Grupo NSO

São 30 unidades para a Urubupungá e 21 para a Caieiras, da Grande São Paulo

ADAMO BAZANI

A Caio comunicou nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, a venda de 51 unidades do modelo de ônibus urbanos Apache Vip V para o Grupo NSO (Nossa Senhora do Ó), da Grande São Paulo.

Algumas unidades já foram entregues já com tecnologia Euro 6 para redução de poluição.

São 30 ônibus para a Urubupungá, que faz a ligação entre os municípios de Cajamar, Santana de Parnaíba, Osasco, Barueri e São Paulo.

As outras 21 unidades foram adquiridas pela Viação Caieiras para operar em linhas dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha, além de linhas metropolitanas que atendem a São Paulo e cidades do entorno.

Em nota, a Caio detalha algumas características do modelo

Os Apache Vip possuem embarque dianteiro e lotação para 78 pessoas em média, conforme a configuração do salão interno dos veículos.

Os passageiros que utilizam as linhas operadas pelas empresas terão à disposição ônibus zero km confortáveis, seguros e equipados com tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, preparação para monitoramento por microcâmeras, validadores e catracas eletrônicas.

Todas as unidades produzidas contam também com sistema multiplex, que aponta para o motorista possíveis falhas no sistema elétrico do veículo.

No salão interno, iluminação em LED, sistema de ar condicionado e janelas do tipo bandeira com vidros fumê, proporcionam maior conforto térmico. As poltronas são totalmente estofadas e possuem unidades reservadas para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Para completar a acessibilidade, é equipado com elevador e área exclusiva para cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, acompanhadas por cão-guia.

Itinerários eletrônicos em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria e portas de acionamento pneumático, garantem fácil acesso aos usuários.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes