Wemobi oferece descontos de até 60% em passagens rodoviárias para os próximos feriados

Passageiros novos na plataforma digital contam com bônus de primeira viagem

ARTHUR FERRARI

O segundo semestre do ano reserva excelentes oportunidades para quem não vê a hora de arrumar as malas e pegar a estrada para curtir alguns dias de descanso. Serão três feriados prolongados em sequência, um por mês. Da Independência, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro. Por isso, a wemobi, plataforma de viagens com experiência 100% digital, preparou três dicas para economizar na hora de garantir as passagens e revela quais os destinos mais procurados pelos usuários nos últimos feriadões.

Planejamento é tudo

A dica de ouro é planejamento. De acordo com a wemobi, garantir as passagens antecipadamente pode render um desconto de até 60% no valor do bilhete. Outra vantagem é sair na frente na hora de escolher as melhores poltronas para viajar, especialmente para os destinos mais procurados normalmente.

Segundo a plataforma, as viagens com maior procura para os feriadões são as com destino ao Rio de Janeiro (São Paulo x Rio de Janeiro), Florianópolis (São Paulo x Florianópolis) e Balneário Camboriú (São Paulo x Balneário Camboriú).

Bônus de primeira viagem

É a sua primeira vez viajando com a empresa? Então fique atento pois você pode garantir um belo desconto. No caso da wemobi, o usuário garante 20% off no valor da compra utilizando o cupom PRIMEIRA20 nas rotas marcadas como ‘experiênciawemobi’.

Fique de olho nas redes sociais

Acredite, acompanhar os canais oficiais de uma determinada empresa pode te ajudar a economizar na hora de fazer aquela tão sonhada viagem. Isso porque muitas delas anunciam condições especiais relâmpago para seus seguidores. A wemobi, por exemplo, costuma realizar diversas campanhas em seu Instagram, //www.tiktok.com/@wemobi.oficial“>TikTok e aplicativo, ofertando não apenas cupons para garantir descontos nas passagens, mas também experiências com parceiros e outros benefícios além das viagens.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte