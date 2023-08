VÍDEO: Princípio de incêndio em ônibus do Move, em Belo Horizonte (MG), assusta passageiros nesta quinta (17)

Suspeita é de pane elétrica

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da linha 83D (Estação São Gabriel/Centro) do Move, em Belo Horizonte (MG), sofreu um princípio de incêndio nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, quando circulava pela avenida Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova, na região Nordeste da capital mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no motor do coletivo, mas o motorista conseguiu combater as chamas com um extintor antes mesmo da chegada das viaturas de combate.

A suspeita é de que uma pane elétrica tenha dado início ao fogo.

O veículo apresentou vazamento de óleo, que foi contido pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte