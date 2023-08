Túnel Vice-Presidente José Alencar, no Rio de Janeiro, é fechado para manutenção a partir desta quinta (17)

Calha do BRT também será interditada no sentido Recreio dos Bandeirantes entre 23h e 4h de sexta (18)

ARTHUR FERRARI

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) do Rio de Janeiro informou que a partir das 23h desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, o Túnel Vice-Presidente José Alencar será interditado para manutenção no sentido Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com a CET, a interdição acontece entre às 23h desta quinta-feira e 4h de sexta (18), com a calha do BRT também sendo interrompida. Os ônibus do sistema serão desviados para a calha no sentido contrário, que funcionará como reversível durante a interdição.

Já os ônibus no sentido Santa Cruz serão desviados para a faixa de rolamento comum na estação Pontal.

A orientação para os motoristas é que os veículos que trafegam pela Avenida D. João VI com destino a Barra devem seguir pela Avenida Artur Xexéo (Serra da Grota Funda), Estrada do Pontal, Rua dos Servidores, alça de acesso para a Avenida das Américas, sentido Barra.