Trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, não circulam em parte do ramal Saracuruna nesta quinta (17)

Agetransp investiga circunstâncias de uma avaria na rede aérea

ARTHUR FERRARI

Os trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, não circulam em um trecho do ramal Saracuruna na manhã desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023.

Uma falha na rede aérea teria causado impactos no serviço.

A Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) anunciou que está apurando as circunstâncias da falha.

As composições operam somente entre as estações Penha e Central do Brasil.

Segundo a agência reguladora, a “(…) adequação do atendimento prestado aos usuários pela concessionária Supervia e dos procedimentos adotados pela operadora para restabelecer a normalidade na operação do ramal Saracuruna” ainda será analisada.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte