Policiais Militares do Trânsito de São Paulo passam a usar câmeras corporais

São cerca de 400 equipamentos distribuídos para o 1º e 2º Batalhões

ADAMO BAZANI

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, que policiais militares do Trânsito passaram a usar também câmeras corporais.

São cerca de 400 equipamentos distribuídos para o 1º e 2º Batalhões que vão ser usados inicialmente como testes. A instalação foi concluída na quarta-feira (16).

Segundo a SSP, estes batalhões foram contemplados com os equipamentos após um trabalho da Coordenadoria de Operacional da PM que intensificou o trabalho de estudo e análise sobre o uso das câmeras portáteis pelos policiais visando o incremento da sua aplicação como estratégia de prevenção e controle da criminalidade, proteção das pessoas e a segurança do policial militar.

A primeira fase do levantamento, que apurou a alocação das 10.125 câmeras existentes, foi concluída em maio.

Este estudo, ainda de acordo com a SSP, permitiu a redistribuição de 400 câmeras aos batalhões de trânsito.

“A PM paulista é pioneira no uso e nas pesquisas sobre as câmeras operacionais portáteis. Desde 2014, a Instituição realiza estudos permanentes sobre o uso da tecnologia, seus avanços e aplicabilidades no trabalho policial”, diz nota da Polícia Militar

A SSP também informou que está em fase de análise o uso de novas tecnologias e funcionalidades, como a comunicação bidirecional entre câmera e central de comando, e a priorização de transmissão de dados em locais de grande concentração.

A Secretaria de Segurança Pública mantém os estudos para analisar a infraestrutura de rede móvel, bem como a avaliação de novas funções para os equipamentos, como a identificação de placas de veículos roubados ou furtados, para expansão do programa para outras regiões do Estado. O programa Olho Vivo do governo estadual foi implantado em agosto de 2020. A última entrega de câmeras corporais foi realizada em dezembro do ano passado. O contrato das câmeras é de 30 meses (a partir de janeiro de 2022), com valor mensal de R$ 5,9 milhões. – diz nota da Secretaria.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes