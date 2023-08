Maceió (AL) lança campanha contra o assédio sexual nos meios de transporte

Ação começa nesta quinta (17) através de adesivação para conscientizar a população

ARTHUR FERRARI

Buscando combater e prevenir o assédio e a importunação sexual no transporte coletivo municipal, a Prefeitura de Maceió (AL) lançará nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoas com Deficiência, Idosos e Cidadania, a campanha “Corrida Segura”.

De acordo com a prefeitura, a ação é voltada especialmente para motoristas de transportes públicos e de aplicativos de viagem como “Uber”, “99” e taxistas, buscando capacitar condutores sobre questões de gênero, identificação de casos de assédio e importunação sexual, além de oferecer acolhimento adequado às passageiras.

O lançamento da campanha contará com um adesivaço no estacionamento do Jaraguá e no semáforo mais próximo.

Vale ressaltar que a iniciativa também inclui um programa de capacitação para motoristas de ônibus das principais linhas municipais de transporte público e motoristas de aplicativos.

Adesivos contendo informações essenciais sobre assédio e importunação sexual, redes de atendimento e informações sobre leis disponíveis serão colados nos veículos, procurando coibir ações do tipo e informar sobre o assunto.

Os motoristas que aderirem à campanha e concluírem a capacitação receberão um selo distintivo, que indicará aos passageiros que a viagem é segura para passageiras mulheres.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte