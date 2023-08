Expresso da linha 10-Turquesa da CPTM não circula na manhã desta quinta (17), após falha na rede aérea; trens paradores não atendem a Estação Utinga no sentido Jundiaí

Serviço acontece pela via 2, onde geralmente operam composições com destino a Tamanduateí e parada em São Caetano do Sul. Não há impacto nos intervalos, diz estatal

ARTHUR FERRARI

O Expresso da linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não opera nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, quando os trens do serviço parador não atendem a Estação Utinga, em Santo André, no sentido Jundiaí.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a companhia diz que houve uma falha na rede elétrica da via 1, onde normalmente operam os trens paradores no sentido Jundiaí, fazendo com que o serviço aconteça por meio da via 2, geralmente usada pelo Expresso.

Ainda segundo a CPTM, não há impacto no intervalo médio de atendimento entre estações.

Veja a nota da CPTM na integra:

O Expresso Linha 10, que realiza viagens entre as Estações Santo André e Tamanduateí, com parada apenas em São Caetano, na Linha 10-Turquesa da CPTM, não está circulando na manhã desta quinta-feira (17/08) por conta de uma avaria na rede aérea.

A falha foi registrada na via 1, onde circulam os trens com destino a Jundiaí. Desta forma, as composições estão circulando pela via 2, normalmente utilizada pelos trens do Expresso Linha 10, que circula apenas nos horários de pico. Não há interferência no intervalo médio programado na Linha 10-Turquesa.

Além disso, os trens com direção a Jundiaí não estão parando na Estação Utinga. Desta forma, o passageiro que embarca na estação precisa retornar a Prefeito Saladino e embarcar no sentido oposto. No sentido Rio Grande da Serra os trens param normalmente na Estação Utinga.

A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte