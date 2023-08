Donos de vans e micro-ônibus RTO fazem manifestação contra bloqueio de validadores na tarde desta quinta (16)

Caso foi parar na Justiça com decisões divergentes

ADAMO BAZANI

Donos autônomos de vans e micro-ônibus do sistema RTO (Reserva Técnica Operacional), da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), fazem uma manifestação na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, na rua Minas de Prata, região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona Oeste de São Paulo.

O grupo protesta contra o bloqueio dos validadores pelo CMT (Consórcio Metropolitano de Transportes), entidade que reúne as grandes empresas de ônibus e que cuida da tecnologia da bilhetagem nestes equipamentos.

Com os validadores bloqueados, não é possível aceitar o cartão TOP dos transportes metropolitanos.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, a briga entre RTOs e empresas de ônibus pelo CMT é antiga e foi parar na Justiça com decisões divergentes.

Um entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) que atendeu ao Consórcio intermunicipal Bacia do Juquery sobre a RTO na área 2 da EMTU (Osasco e Região) determina a suspensão dos serviços.

De acordo com este entendimento, as RTOs não podem operar porque os serviços não são concedidos por licitação ou por prorrogação de contrato gerado por uma licitação.

O CMT entende que esta decisão se estende para as outras áreas operacionais gerenciadas pela EMTU e fez os bloqueios.

Já as associações de representação das RTOs dizem que há liminares garantido os serviços e que o entendimento sobre a área 2 não pode ser estendido automaticamente para outras regiões operacionais da Grande São Paulo.

HISTÓRICO:

Como mostrou o Diário do Transporte, com base em uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que atendeu ao Consórcio intermunicipal Bacia do Juquery sobre a RTO na área 2 da EMTU (Osasco e Região), o CMT (Consórcio Metropolitano de Transportes), que reúne as empresas de ônibus, notificou em 16 de dezembro de 2022, a EMTU que iria desligar todos os validadores, inclusive para todas as áreas operacionais da Grande São Paulo.

O entendimento das viações é que a decisão do STF tem o chamado efeito erga omnes, ou seja, apesar de a decisão ser somente sobre a área 2, ela se aplica às outras áreas, uma vez que com os contratos com as empresas de ônibus são iguais para toda a Grande São Paulo. (isso na visão das empresas de ônibus).

O CMT (Consórcio Metropolitano de Transportes), que reúne as empresas de ônibus Intermunicipais geridos pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos) na Grande São Paulo, informou em 19 de dezembro de 2022, que vai abrir agendamento para que os operadores de vans do sistema RTO (Reserva Técnica Operacional) retirem os validadores destes veículos.

O serviço RTO, criado em 1999 como Ponte Orca, atualmente complementa as linhas regulares operadas por empresas de ônibus.

Apesar de as viações falarem que os usuários não ficarão desassistidos, na prática é uma opção de deslocamento a menos.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, o CMT diz que a retirada dos equipamentos, que hoje aceitam os cartões BOM (Saldo Residual) e TOP, segue a determinação da justiça.

Como também mostrou o Diário do Transporte, a EMTU, que gerencia o sistema, diz que punirá as empresas integrantes dos consórcios operadores caso os validadores das vans sejam desligados e retirados.

No dia 19 de dezembro de 2022, donos de vans do sistema RTO (Reserva Técnica Operacional) que complementam as linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) realizaram uma manifestação em frente à sede da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) e EMTU, na Rua Boa Vista, na região central da cidade de São Paulo.

O grupo foi recebido por representantes do Estado, como explicou na ocasião a EMTU em nota ao Diário do Transporte.

A gerenciadora ainda apresentou que apresentou uma contranotificação ao consórcio das viações e busca de uma solução consensual para o impasse.

Se o CMT desligar os validadores, a EMTU disse que as viações poderão ser punidas e sofrer medidas judiciais.

A EMTU recebeu na sede da Secretaria dos Transportes Metropolitanos uma comissão formada por representantes dos manifestantes de motoristas do ORCA (Operador Regional de Coletivo Autônomo), com o objetivo de conhecer melhor as reivindicações e tomar as medidas cabíveis. No último sábado (17), a empresa apresentou contranotificação e está em busca de uma solução consensual para o impasse. Também informou o Consórcio Metropolitano de Transportes e as concessionárias operadoras da Região Metropolitana de São Paulo, para que abstenham de desligar os validadores dos veículos da Reserva Técnica Operacional (RTO). Essa ação configura infração grave, podendo as empresas sofrerem sanções previstas em contrato de concessão, além de medidas judiciais. Cabe destacar que a população não ficará desassistida, já que a RTO é complementar das linhas regulares e estas contarão com reforço na frota.

As áreas da EMTU citadas são:

Área 1

É composta pelos municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia que ocupam território 1.500 km², sendo 1.217 km² dentro de área de proteção de mananciais.

Área 2

É composta pelos municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha, ocupando uma superfície de 968 km². Desse total, 140 km² estão em área de proteção de mananciais.

Área 3

É composta pelos municípios Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel que ocupam território de 1.098 km², sendo 690 km² em região de proteção de mananciais.

Área 4

É composta pelos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano que ocupam território 2.135 km², sendo 152,14 km² de área urbanizada e 1.280 km² em área de proteção de manancial.

O ABC Paulista está fora da polêmica porque a concessão é diferente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes