Detro-RJ e SETRAM autorizam operação de duas novas linhas de ônibus que ligam Xerém e Santa Cruz da Serra (Duque de Caxias) a Petrópolis a partir deste sábado (19)

Tarifas serão cobradas nos valores de R$ 12,35 e R$ 13,40

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) e a Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) autorizaram o funcionamento de duas novas linhas de ônibus.

Os coletivos irão ligar os bairros de Xerém e Santa Cruz da Serra (Duque de Caxias) ao município de Petrópolis a partir do próximo sábado (19), começando a operação às 9h.

Os passageiros contarão com ar-condicionado e terão os ônibus disponíveis nos dias úteis com partidas a partir das 5h saindo de Santa Cruz da Serra e das 6h40 de Xerém.

As passagens custarão R$ 12,35 no trajeto Xerém – Petrópolis e R$ 13,40 na viagem que parte do município de Santa Cruz da Serra.

Confira o itinerário completo da linha 154 que ligará Xerém a Petrópolis:

Início no Terminal de Xerém, fazendo o seguinte itinerário: Estrada de Xerém, Praça Mantiqueira, Rua Doutor Sabino Árias, Rodovia Washington Luiz, Avenida Ayrton Senna, Rua General Rondon, Rua Coronel Veiga, Rua Washington Luís, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Rua Raul de Leoni, Avenida Ipiranga, Avenida Koeler, Rua Roberto Silveira e Rua Padre Siqueira. No sentido inverso, o caminho é: Rua Padre Siqueira, Rua 13 de Maio, Avenida Koeler, Rua Monsenhor Bacelar, Rua Washington Luís, Rua General Rondon, Rodovia Washington Luiz, Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, Rodovia Washington Luiz, Rua Doutor Sabino Árias, Praça Mantiqueira, Estrada de Xerém e Terminal de Xerém.

Veja o itinerário da linha 152 na íntegra:

Rodovia Washington Luiz, Avenida Ayrton Senna, Rua General Rondon, Rua Coronel Veiga, Rua Washington Luís, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Rua Raul de Leoni, Avenida Ipiranga, Avenida Koeler, Rua Roberto Silveira e Rua Padre Siqueira. No sentido inverso, o trajeto é: Rua Padre Siqueira, Rua 13 de Maio, Avenida Koeler, Rua Monsenhor Bacelar, Rua Washington Luís, Rua General Rondon, Rodovia Washington Luiz, Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, Rodovia Washington Luiz, Retorno Trevo da REDUC, Rodovia Washington Luiz até o ponto final próximo à Rua da Matriz.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte