Câmara Municipal de Curitiba (PR) aprova projeto de liberação da circulação de veículos particulares nas faixas exclusivas para ônibus em determinados períodos

Proposta segue para avaliação do Executivo

ARTHUR FERRARI

Em uma sessão realizada na última quarta-feira, 16 de agosto de 2023, na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), foi aprovada uma nova indicação que sugere ao Poder Executivo a análise da viabilidade da liberação das faixas exclusivas de ônibus para a circulação de veículos particulares. O projeto foi proposto pelo vereador Eder Borges, que argumentou que a medida se mostraria “importante em alguns horários, sobretudo em horários de pico”, ressaltando que, em determinados momentos, essas vias poderiam ser abertas para o tráfego geral.

Esse não é o primeiro debate sobre o tema na CMC, já que no mês de junho, outras duas sugestões relacionadas à liberação das faixas exclusivas foram aceitas pelo plenário. Os vereadores Herivelto Oliveira e Pier Petruzziello também apresentaram propostas relacionadas a flexibilização do uso das faixas em certos períodos do dia.

De acordo com a Câmara Municipal, o embasamento para a proposta parte das demandas de comerciantes locais que enfrentam limitações de vagas de estacionamento. Eder Borges afirma que a ideia ganhou força devido à “complicação de receber multas por circular nas faixas exclusivas, uma vez que é uma infração de natureza subjetiva. Muitas vezes, os motoristas transitam nessas vias para realizar manobras de conversão”, justifica.

Durante o debate da manhã em relação à indicação, alguns vereadores destacaram diferentes aspectos. Bruno Pessuti argumentou que a questão da denominação das faixas exclusivas não é de competência exclusiva da prefeitura, mas sim uma questão alinhada ao Código de Trânsito Brasileiro. Ezequias Barros, por sua vez, levantou a necessidade de um estudo aprofundado, especialmente na região da Rodoferroviária, ressaltando a importância de uma sinalização adequada para garantir a segurança viária.

Vale ressaltar que a proposta não se aplica às canaletas de ônibus biarticulados.

A proposta segue para análise do Prefeito Rafael Greca, que avaliará a viabilidade e as implicações da possível flexibilização das faixas exclusivas de ônibus.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte