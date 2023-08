VÍDEO: Acima do limite de velocidade, ônibus atinge caixote de lombada eletrônica em Taboão da Serra (SP)

Acidente aconteceu na madrugada do último sábado (12), na Estrada Benedito Cesário de Oliveira

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na madrugada do último sábado, 12 de agosto de 2023, um ônibus que circulava acima do limite de velocidade atingiu o caixote de uma lombada eletrônica na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, em Taboão da Serra (SP).

A via em questão possui o limite de velocidade de 30km/h e múltiplas sinalizações. A colisão danificou o equipamento instalado no local.

Confira a nota emitida pela Prefeitura de Taboão da Serra sobre o acidente:

“A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), informa que um ônibus acima do limite de velocidade atingiu o caixote da lombada eletrônica na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, na madrugada de sábado, 12/08. O equipamento ficou danificado.

O limite de velocidade neste trecho da via é de 30km/h, considerando que bem próximo há uma escola. Além da lombada eletrônica, o local conta com sinalizações horizontais, verticais, visuais, luminosas e sonoras para indicar que é necessário reduzir a velocidade.

Segundo a SETRAM, o redutor de velocidade foi instalado em parceira com o Governo do Estado de São Paulo, através do programa Respeito à Vida, com o objetivo de reduzir o elevado número de boletins de ocorrência lavrados por acidentes e registros no Infosiga, ferramenta voltada à segurança no trânsito.

A pasta está fazendo um levantamento para identificar o veículo e notificar a empresa concessionária.”

Veja o vídeo do momento da colisão:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte