Trens da linha 12-Safira circularam em velocidade reduzida na manhã desta quarta (16), entre 4h e 5h

Houve falha em aparelho de mudança de via na região dos estações Manoel Feio e Itaim Paulista

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, encontrou os trens circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre 4h e 5h.

De acordo com a Companhia, uma falha em um aparelho de mudança de via (AMV) na região das estações Manoel Feio e Itaim Paulista afetou a circulação do serviço.

A equipe de manutenção da COTM atuou e os trens circulam normalmente neste momento.

Nota da CPTM:

A circulação na Linha 12-Safira é normal neste momento.

Na manhã desta quarta-feira (16/08), entre 4h e 5h, houve uma falha em um Aparelho de Mudança de Via (AMV) na região da Estação Manuel Feio e Itaim Paulista, linha 12-Safira da CPTM.

Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circularam com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas.

A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte