Quinta fase das obras do BRT de Várzea Grande (MT) tem início nesta quarta (16)

Serviços causam interdição de meia pista da Avenida João Ponce de Arruda em ambos os sentidos

ARTHUR FERRARI

A implantação do BRT (Bus Rapid Transit) em Várzea Grande (MT), um projeto colaborativo entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura municipal, segue em direção à sua conclusão. A quinta fase das obras, que começaram nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, marcam o avanço no projeto, à medida que as construções se estendem da Avenida da FEB até o Aeroporto Marechal Rondon.

De acordo com a prefeitura, o BRT é uma aposta ousada para melhorar tanto o transporte público quanto a fluidez do trânsito na região. A quinta fase envolve especificamente a interdição de meia pista em ambas as direções da Avenida João Ponce de Arruda, no trecho compreendido entre a trincheira do Zero Km e o Aeroporto Marechal Rondon. Pedestres e motoristas devem ficar atentos ao trânsito no local, para que acidentes sejam evitados.

Representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Várzea Grande se reuniram recentemente para discutir a transição para essa fase importante do projeto. O prefeito Kalil Baracat ressalta a relevância das melhorias para a cidade. “Estamos comprometidos em modernizar nosso sistema de transporte e melhorar a mobilidade urbana para os cidadãos. Essa quinta fase representa um passo significativo nesse sentido.”

Breno Gomes, Secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, explica que o projeto visa minimizar os impactos do trânsito durante as obras. “Essa é uma parceria que visa o bem-estar dos cidadãos. Estamos trabalhando juntos para minimizar os impactos no trânsito durante as obras e garantir que o resultado seja positivo para todos.”

Cidomar de Arruda Velo, coordenador de Mobilidade Urbana de Várzea Grande, frisa a prioridade em relação a segurança. “Nossa prioridade é a segurança dos cidadãos. Estamos investindo em rotas alternativas, sinalizações e orientações para minimizar os transtornos causados pelas interdições.”

As obras do BRT também estão trazendo melhorias tangíveis para a infraestrutura viária. Baias para parada de ônibus foram construídas, contribuindo para a criação da faixa exclusiva à direita, conhecida como “Direita Livre”, nas pistas da Avenida da FEB e agora também na Avenida João Ponce de Arruda. Essa medida tem como objetivo garantir uma circulação mais fluida do tráfego.

Nesta fase, que abrange o trecho do Zero Km até o aeroporto, houve expansão das baias de ônibus e aprimoramentos na pista da Avenida da FEB. A Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande também revitalizou as ruas de acesso que servirão como rotas alternativas, proporcionando opções extras aos motoristas.

Vale ressaltar que os semáforos na Avenida João Ponce de Arruda permanecerão ativos para garantir a segurança dos pedestres.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte