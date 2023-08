Prefeitura do Rio monta operação para o evento Garota Vip no Parque Olímpico, na Barra Da Tijuca

BRT e metrô serão os principais meios de transporte para chegar aos shows

A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de logística para o evento “Garota Vip”, que acontecerá no sábado (19/08), no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O objetivo é minimizar os impactos no trânsito e na rotina dos moradores da região. Para comportar a circulação do público do festival, haverá interdições de trânsito na região das 14h de sábado às 3h de domingo (20/08). BRT e MetrôRio terão esquemas especiais de transporte. O BRT terá serviços especiais enquanto o MetrôRio terá seu horário estendido na estação Jardim Oceânico.

A prefeitura orienta que o público não vá de carro para o evento, uma vez que o trânsito no entorno estará fechado e não haverá área destinada ao estacionamento de veículos. Ao todo, quase 600 agentes públicos estarão trabalhando nas imediações do Parque Olímpico na orientação do trânsito e na fiscalização ao estacionamento proibido, entre outras irregularidades, além da limpeza do entorno do evento.

O BRT será o principal meio de chegada ao evento. A MOBI-Rio montou um esquema especial, com três serviços eventuais, para atender ao público dos shows. Para não prejudicar os usuários do sistema, as linhas regulares que circulam no sábado serão mantidas com funcionamento normal. A operação especial do BRT começará às 11h do sábado, e tem previsão de término às 4h de domingo.

Os serviços eventuais da MOBI-Rio sairão de três pontos em direção ao evento, a partir das 11h: Terminal Jardim Oceânico (até o Terminal Centro Olímpico), Terminal Alvorada (até o Terminal Centro Olímpico) e Terminal Paulo da Portela (que passará nas estações Praça Seca, Taquara e Tanque e fará parada no Morro do Outeiro).

Para ida e volta do evento, o passageiro deverá ter o Jaé ou o Riocard recarregado com R$ 17,86. Na entrada do evento, o passageiro vai validar o bilhete de volta e receber uma pulseira que garante o retorno nos serviços que sairão do Terminal Centro Olímpico (para o Jardim Oceânico e Terminal Alvorada) e da estação Morro do Outeiro (para o Terminal Paulo da Portela, em Madureira, com parada nas estações Tanque, Taquara e Praça Seca). Não haverá um cartão especial para ser comprado anteriormente para o evento. O usuário deverá utilizar o Jaé ou o Riocard.

MetrôRio orienta que cartões sejam carregados com antecedência

Para facilitar o retorno do público na ida e volta do festival, a concessionária MetrôRio estenderá o horário de funcionamento da estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca até as 4h30 da manhã, nos acessos B (Mar) e C (BRT). As demais estações do sistema metroviário funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show. Já no domingo (20/08), como de praxe, o horário segue das 7h às 23h. No sábado, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo até meia-noite. Até esse horário, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. A partir de meia-noite, na volta do evento, os trens partirão direto da estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca para a Pavuna (linha 2) e Uruguai/Tijuca (linha 1).

Já no domingo, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo, sem a transferência na estação Estácio.

Tanto na ida quanto na volta do evento, a orientação é utilizar a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que tem acesso ao serviço especial do BRT. Para embarcar no sistema metroviário, o cliente poderá utilizar o cartão Giro, cartões unitários do MetrôRio ou o Riocard Mais e ainda o pagamento por aproximação (NFC). A tarifa normal do metrô é de R$ 6,90, totalizando ida e volta: R$ 13,80.

Quem for pagar as passagens do metrô e do BRT com o Riocard Mais ou por método de aproximação, a recomendação é que já tenha o saldo total de R$ 31,66 nos cartões, contemplando as tarifas dos dois modais para o evento.

Esquema especial de trânsito e interdições

Para atender à grande movimentação de pessoas prevista para o evento, a CET-Rio implantará um esquema especial de trânsito com diversas interdições na região. Não serão criadas áreas de estacionamento no entorno do evento. A recomendação principal é chegar e sair do evento utilizando o transporte público.

A operação de trânsito contará com a participação de 140 agentes, entre operadores e equipe de apoio, nove veículos operacionais e 18 motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez do trânsito, coibir irregularidades e orientar pedestres e motoristas. Também serão utilizados painéis de mensagens variáveis móveis e fixos, além de faixas e banners instalados pela região, que estarão divulgando orientações sobre os horários dos fechamentos e rotas.

As equipes da CET-Rio situadas no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar toda a área do evento com câmeras, permitindo que sejam implantados ajustes na programação dos semáforos sempre que for constatada essa necessidade. Reboques da CET-Rio serão posicionados em pontos estratégicos das principais vias da região para desobstrução rápida em caso de acidentes e enguiços.

Mais de 300 agentes no ordenamento urbano e fiscalização

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal vão atuar com 360 agentes e seis órgãos (Subsecretaria de Operações, Coordenadoria de Controle Urbano, Superintendência de Táxis, Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboques e BRT Seguro) para realizar as ações de ordenamento, controle do trânsito, fiscalização de táxis e de estacionamento irregular para o festival. Além dos agentes, 10 reboques realizarão as remoções de veículos estacionados ilegalmente na região. Eles ficarão em pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do evento. Os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais.

O efetivo do BRT Seguro (74 agentes) ficará responsável pela segurança e ordenamento nos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, Recreio e Paulo da Portela, além das estações Rio 2, Parque Olímpico, Morro do Outeiro e Pedro Corrêa.

A partir das 21h do sábado (19/08) será criado também um bolsão de táxi em frente à saída do evento, na Avenida Abelardo Bueno, e abastecimento ao longo da Salvador Allende, com extensão até a Estrada dos Bandeirantes, para auxiliar na saída do público.

Comlurb terá operação especial de limpeza com efetivo de 71 garis e 16 agentes de limpeza urbana

A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza para o evento Garota Vip 2023. A Companhia atuará com um planejamento operacional com 71 garis e 16 agentes de limpeza urbana que farão os serviços de varrição, remoção de resíduos e limpeza hidráulica com água de reuso e detergente, em toda a parte externa e acessos ao Parque Olímpico. Entre veículos e equipamentos, serão utilizados: duas varredeiras de grande porte, um caminhão compactador, dois mini basculantes para remoção dos resíduos, uma pipa d´água e duas vans lava jato para lavagem das pistas.

Além da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, o serviço será realizado nas seguintes vias: Avenida Salvador Allende, Estrada Coronel Pedro Correa, Rua Francisca de Paula e Avenida Imperatriz Leopoldina. A pré-limpeza terá início às 8h, com seis garis e dois agentes de limpeza urbana. O segundo grupo, com 54 garis e 12 agentes de limpeza urbana, fará os serviços já durante as apresentações musicais, das 12h às 23h. O último grupo, com 11 garis e dois agentes de limpeza urbana, inicia os trabalhos a partir das 22h e segue até que todo o entorno do Parque Olímpico esteja limpo, já na madrugada de domingo (20/08).

SERVIÇO DO BRT

IDA + VOLTA – R$ 17,86.

Não haverá um cartão especial. O usuário deverá utilizar o Jaé ou o Riocard com o crédito suficiente de R$ 17,86.

Três serviços eventuais de BRT vão atender o público do evento “Garota VIP”:

08 – Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (serviço direto): de 11h do dia 19/08 até 04h do dia 20/08.

09 – Terminal Alvorada x Terminal Centro Olímpico (serviço direto): de 11h do dia 19/08 até 04h do dia 20/08.

10 – Terminal Paulo da Portela/Madureira (com paradas nas estações Praça Seca, Taquara e Tanque) x Morro do Outeiro: de 11h do dia 19/08 até 04h do dia 20/08.

Horário especial de funcionamento das estações no entorno do evento no dia 19/08:

Parque Olímpico: abre normalmente às 4h e fecha às 10h.

Rio 2: abre normalmente às 4h e fecha às 22h.

Pedro Corrêa: abre normalmente às 4h e fecha às 22h.

SERVIÇO DO METRÔRIO

Metrô na Superfície (MNS) – Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sábado (19/08): das 5h às 23h30.

Domingo (20/08): 7h às 22h30.

Metrô – Linhas 1, 2 e 4

Sábado (19/08): das 5h à meia-noite, com extensão de horário para embarque na estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca até 4h30 da manhã.

Domingo (20/08): das 7h às 23h.

Transferência entre as linhas 1 e 2

Sábado (19/08): no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro até meia-noite. Depois desse horário, os trens partem direto da estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca para a Pavuna (linha 2) e Uruguai/Tijuca (linha 1).

Domingo (20/08): no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro.

PRINCIPAIS INTERDIÇÕES

Sábado (19/08), das 14h às 3h do dia subsequente:

Av. Embaixador Abelardo Bueno, no trecho compreendido entre a Estrada Pedro Corrêa e Av. Salvador Allende;

Av. Salvador Allende, pista lateral, sentido Estrada dos Bandeirantes, entre a agulha da pista lateral para a pista central, na altura da Rua Pedro Calmon até a agulha da pista central para a pista lateral, próximo à Estação Morro do Outeiro do BRT;

Rua Aroazes;

Rua Jaime Poggi;

Rua Francisco de Paula, no trecho compreendido entre a Av. Embaixador Abelardo Bueno e a Av. Jaime Poggi;

Rua Jorge Faraj.



ROTAS ALTERNATIVAS

Os veículos que normalmente trafegam pela Av. Embaixador Abelardo Bueno deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

RECREIO – JACAREPAGUÁ

Av. Lucio Costa, Av. das Américas e Av. Ayrton Senna.

CENTRO (VIA LINHA AMARELA) – RECREIO / VARGENS

Os veículos provenientes do Centro, via Linha Amarela, deverão utilizar a Av. Ayrton Senna, Av. das Américas e Av. Benvindo de Novaes.

BARRA / RECREIO – TRANSOLÍMPICA

Deverão seguir pela Av. Salvador Allende. Aqueles que estiverem na Av. Emb. Abelardo Bueno poderão seguir pela Estrada Arroio Pavuna, Estrada dos Bandeirantes e acessar a Transolímpica utilizando a Estrada Calmete.