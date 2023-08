Prefeitura de Santos (SP) finaliza concretagem da primeira baia de ônibus da Rua Azevedo Sodré, no Boqueirão

Via recebe obras de melhorias desde maio

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Santos, no Litoral Sul de São Paulo, finalizou no último sábado, 12 de agosto de 2023, a concretagem da primeira baia da Rua Azevedo Sodré, no Boqueirão, que recebe obras de melhorias desde maio.

De acordo com a prefeitura, o objetivo dos serviços é proporcionar melhor condições para o comércio no local, impulsionando o desenvolvimento urbanístico, econômico e social da cidade.

A rua possui duas baias para ônibus, que terão 30 metros de extensão e 25 centímetros de espessura, além de espaço de parada em concreto armado com acabamento ranhurado.

“Essa faixa se estende do meio-fio até 3 metros de largura em direção ao centro da pista, suficiente para o trânsito e parada dos veículos de transporte público”, explica o engenheiro civil Hélio Santos Jr., da Seserp (Secretaria de Serviços Públicos), responsável pelo acompanhamento e supervisão dos trabalhos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte