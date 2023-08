Linha Uni cria área exclusiva em seu site sobre achados arqueológicos nas escavações da linha 6-Laranja

Já são nove sítios históricos encontrados e sete resgatados

ARTHUR FERRARI

A Linha Uni, concessionária responsável pelo projeto e operação da linha 6-Laranja de metrô, anunciou o lançamento de uma nova e seção em seu site, totalmente dedicada aos sítios arqueológicos descobertos durante as escavações para a construção do futuro ramal metroviário.

A página reúne descrições detalhadas e imagens dos achados históricos que retratam a antiga São Paulo. A Linha Uni também incluiu uma linha do tempo que contextualiza os artefatos ao longo dos anos e os protocolos estabelecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que estão disponíveis para consulta pelos usuários sem restrições.

Desde o início do projeto em 2021 nove sítios arqueológicos foram identificados, entre eles sete já foram resgatados com sucesso. Entre os sítios cadastrados estão Miguel Conejo (Estação Freguesia do Ó), Água Branca (Estação Água Branca), Santa Marina I (Estação Água Branca), Santa Marina II (Estação Santa Marina), Pompeia (Estação Sesc-Pompeia), São Joaquim I (Estação São Joaquim), Falha Taxaquara (VSE Tietê), Sara de Souza (VSE Sara de Souza), Saracura/Vai-Vai (Estação 14 Bis), Vila Cardoso (Estação Vila Cardoso) e Lavapés (VSE Felício dos Santos), este último no bairro da Liberdade.

“Os sítios arqueológicos são locais que preservaram evidências materiais de antigas ocupações humanas, que permitem o estudo e a compreensão desses cotidianos. Felizmente, no Brasil, os sítios são considerados Bens da União, integrando o Patrimônio Cultural Brasileiro. No caso deste projeto, merece destaque o Sítio Saracura Vai-Vai, comprovadamente associado a um antigo quilombo – o Saracura, que resistiu à urbanização do Bixiga. Um novo sítio, que encontramos na Liberdade, o Lavapés, também é promissor nesse sentido. Estamos empenhados nessa pesquisa, que poderá contribuir para o reconhecimento da ancestralidade negra, e talvez indígena de São Paulo”, diz a arqueóloga e diretora da A Lasca Arqueologia, Lúcia Juliani, coordenadora científica das pesquisas desenvolvidas nas áreas da Linha 6 – Laranja.

De acordo com a Linha Uni, as obras da Linha 6-Laranja estão alinhadas com o Programa de Arqueologia Preventiva, seguindo as diretrizes legais para a proteção do patrimônio arqueológico-cultural brasileiro.

“Com a inclusão dos dados referentes aos achados arqueológicos em nosso site, garantimos à população conhecimento sobre todos os trabalhos realizados nesse sentido durante as obras da Linha 6-Laranja de metrô. Esses achados contam a verdadeira história de São Paulo, escondida no subterrâneo da cidade. É o resgate e o ressignificado da cultura paulistana”, diz Jaime Juraszek, CEO da Linha Uni.

Os interessados em explorar mais sobre os achados históricos de São Paulo podem acessar as informações completas, fotos e curiosidades na página dedicada da Linha 6-Laranja de metrô, através da aba “Linha 6”, clicando em “Achados Arqueológicos”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte